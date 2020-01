Liderul PAS, Maia Sandu, acuză Partidul Unității Naționale că l-a ajutat pe socialistul Ion Ceban să câștige Primăria Chișinău prin atacurile făcute de reprezentanții formațiunii la adresa candidatului ACUM, Andrei Năstase. Declarațiile au fost făcute de către Maia Sandu în această seară la emisiunea Punctul pe Azi de la TVR Moldova.

Sandu a precizat că din cauza acestor atacuri nu poartă discuții cu Partidul Unității Naționale în vederea identificării unei formule pentru alegerile prezidențiale din acest an.

„Nu am avut discuții, pentru că am văzut doar atacuri din partea lor și nu am înțeles de ce au fost făcute aceste atacuri. Am văzut ce s-a întâmplat și la alegerile din Chișinău atunci când criticile dure din primul tur au dăunat foarte mult în turul II și cei de la PUN care l-au criticat pe Andrei Năstase astfel l-au ajutat pe Ion Ceban să câștige Chișinăul. Sperăm că acest lucru să nu fie și la prezidențiale, dar până acum am văzut doar atacuri în adresa noastră”, a menționat Sandu.