Ex-premierul Maia Sandu susține că există multe semne de întrebare în legătură cu arestul fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. În primul rând, Sandu presupune că această acțiune ar fi o modalitate prin care procurorul general Alexandr Stoianoglo, încearcă să oprească investigarea dosarelor care-l privesc pe Dodon și oameni din PSRM. La rândul său, Stoianoglo atunci când vorbește de Morari, numește asta „curățenie”.

Totodată Sandu susține că „nu are de unde să știe dacă Morari este un om intergu”, însă este cert faptul că cei care fac ordine acum la Procuratură au probleme similare cu ale fostului șef al Procuraturii Anticorupție.

„Probabil are probleme, dar e foarte clar că ceilalți, care acum „curăță” Procuratura și îi aduc lui învinuiri, au probleme similare. Dacă nu s-au găsit trei oameni cinstiți care să fie promovați în funcții de răspundere, în funcție de procurori generali, care să înceapă aeastă curățenie, atunci cum să aibă procurorii încredere într-un proces care este condus de procurori cu probleme de integritate? N-o să aibă încredere cetățenii, nici eu, nici procurorii, în raport cu ceea ce face Stoianoglo astăzi. Nu am deloc certitudinea că el este un om independent și că nu încearcă să mușamalizeze cazurile care-l vizează pe Dodon”, a adăugat Sandu.