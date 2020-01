Candidatul din partea Partidului Acțiune și Solidaritate sau de la Blocul ACUM pentru alegerile parlamentare din circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hîncești va fi înaintat în maxim o săptămână. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii PAS, Maia Sandu, în cadrul emisiunii Puterea a Patra, cu Gheorghe Gonța de la N4.

„Noi o să avem decizia PAS în câteva zile. Partidul va veni cu un candidat pentru aceste alegeri. Noi am început discuția și cu colegii de la Platforma DA și le-am spus cum vedem lucrurile. Se gândesc, discutăm și noi. Am discutat să vedem dacă am putea avea un candidat comun”, a declarat Maia Sandu.