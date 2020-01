Președintele Igor Dodon ar fi ales deja o candidatură pentru funcția de Ambasador al R. Moldova în Franța și ar fi solicitat deja agrementul autorităților franceze. Potrivit surselor Ziarului Național, este vorba de fostul Ambasador al R. Moldova în SUA din perioada guvernării comuniste, Nicolae Chirtoacă, care în 1983 ar fi fost expulzat anume din Franța, ca fiind agent GRU.

Contactat de DESCHIDE.MD, membrul Comisiei parlamentare pentru politică externă si ex-președintele acesteia, Iurie Reniță, a declarat că în cadrul comisiei nu a fost încă examinată această candidatură.

Nicolae Chirtoacă. Ca membru al Comisiei parlamentare pentru politică externă, din câte cunosc, n-a fost examinată încă candidatura persoanei respective, doar dacă nu s-a procedat altfel, adică in lipsa mea”, a menționat Ambasadorul Iurie Reniță.

Referindu-se la candidatura lui Nicolae Chirtoacă, Reniță a afirmat că o consideră „absolut neadecvată, mai ales în contextul în care mai mulți diplomați de carieră de la Externe ar fi meritat aceste funcții”.

„Chiar dacă anterior a activat și în Statele Unite, știm foarte bine care au fost preocupările lui acolo și atitudinea față de cetățenii noștri, care au avut alte opinii decât cele oficiale ale „vojdiului” Voronin”, fiind asistat în aceasta „operă” de discreditare și compromitere a conaționalilor noștri din SUA de către ex-ministrul de Externe, Andrei Galbur, care a activat la Ambasada noastră în SUA în calitate de ministru-consilier, adică adjunctul lui Chirtoacă”, a menționat Reniță.

Deputatul a spus că în timpul apropiat va propune o actualizare de substanță a Legii privind Serviciul Diplomatic care să stipuleze suficient de clar procedura de solicitare a agrementului la funcția de ambasador.

„Parca convenisem cu Ministerul de Externe să fie examinate candidaturile în prealabil la comisie și doar după aceea să fie solicitat agrementul. Procedura actuală este una ambiguă și depinde de mofturile și preferințele personale ale factorilor politici, iar în cazul de față a lui Dodon. De aceea urmează să propun o actualizare de substanță a Legii Serviciului Diplomatic, unde să fie clar stabilite aceste etape, astfel să nu se mai solicite agrementul până nu va fi acceptată candidatura de către majoritatea deputaților Comisiei de politică externă, mai mult ca atât că suntem o țară cu regim parlamentar. Ca exemplu, aș dori să fac referire la situația din Statele Unite ale Americii, unde orice candidatură pentru funcția de ambasador, propusă de către Președinte, poate fi acceptată doar dacă a obținut majoritatea voturilor din Comisia de Politică Externă a Senatului american. Și asta se întâmplă într-o tară cu un regim prezidențial atât de profund cum e cel din SUA!”, a mai spus Reniță .

Deputatul a mai sugerat sa ne adresam autorităților de la Moscova si de la Paris pentru a obține informații suplimentare vis-a-vis de „activitățile diplomatice” ale lui Nicolae Chirtoacă din perioada glorioasă a Uniunii Sovietice si daca este adevărat că acesta a fost expulzat în anul 1983, anume din Franța, ca fiind agent GRU, adică al serviciului de informații militare al URSS. „Exista Ambasada Franței la Chișinău si aveți toată posibilitatea, dar si dreptul, să[IR1] solicitați informațiile care vă preocupă”, ne-a sugerat Ambasadorul Iurie Reniță. De asemenea, Reniță si-a exprimat profundul regret ca in funcțiile de Ambasadori nu sunt propuși diplomați profesioniști si de cariera din cadrul Ministerului de Externe, ci se apelează la persoane din afara sistemului diplomatic, dar „probate si verificate” încă din perioada sovietica. De asemenea, se apelează la reprezentanții de vaza ai „națiunii civice moldovenești, susținuti sub toate aspectele de către autoritățile ruse”.

Solicitat de Ziarul Național, consilierul președintelui Igor Dodon pentru politică externă, Eugen Caras, nu a putut nici confirma nici infirma informația.

„Nu pot să confirm sau să infirm această informație. Dvs. puteți scrie la Președinție sau la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, dar solicitarea de agrement nu este publică, este o procedură discretă și nu se vorbește public despre acest lucru”, a declarat pentru Ziarul NAȚIONAL Eugen Caras, consilierul președintelui Igor Dodon pentru politică externă.

Presa a scris anterior că Nicolae Chirtoacă, fost Ambasador al R. Moldova în SUA în perioada anilor 2006 - 2009, a fost expulzat în anul 1983 anume din Franța, ca fiind agent GRU, adică al serviciului de informaţii militare al URSS.

„Nicolae Chirtoacă a fost angajat al GRU. El a făcut parte din cei 47 de spioni sovietici expulzaţi de la Ambasada URSS din Franţa în 1983. Nicolae Chirtoacă a fost una dintre persoanele-cheie care au negociat cu Rusia acordul de încetare a focului pe Nistru în 1992”, scria în 2009 „Jurnal de Chişinău”.

Acum câțiva ani, Chirtoacă recunoștea public faptul că a lucrat în „serviciul de inteligență”. „Prostii. Eu am făcut public ca am lucrat în serviciul de inteligență, cred că se vede acest lucru. Și eu le spun cretinilor aceștia agresivi: eu am primit acceptul Guvernului SUA de a fi numit în calitate de ambasador în termen de 2 săptămâni. Considerați că m-ar fi acceptat, dacă ar luat în calcul toată mizeria, tot idiotismul acestor diletanți, cu toate poveștile lor tâmpite cu care manipulează opinia publică?”, spunea Nicolae Chirtoacă pentru „ProTV”.



Nicolae Chirtoacă este cel care a fondat, în 2013, Partidul „Forța Poporului”, cedat apoi, în 2015, cu tot cu vicepreședintele acestuia, Alexandru Slusari, lui Andrei Năstase care l-a redenumit în Partidul Platforma Demnitate și Adevăr.



De profesie arhitect, Nicolae Chirtoacă are 67 de ani și s-a născut în oraşul Glodeni. În perioada anilor 1977 şi 1990, acesta şi-a făcut serviciul în diferite structuri ale forţelor armate ale URSS. În 1990 a fost director general al Departamentului de stat pe probleme militare, devenind mai apoi ministru al Apărării, după ce R. Moldova şi-a proclamat independenţa la 27 august 1991. Între anii 1992 – 1994 a fost consilierul Preşedintelui R. Moldova pe probleme de securitate naţională. Apoi, în 1998-1999 a fost purtător de cuvânt al prim-ministrului Ion Sturza, iar în cel de-al doilea mandat al guvernării comuniste a fost Ambasador al R. Moldova în SUA.