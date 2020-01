Detalii: Probleme pentru Plahotniuc în America. Declarația Departamentului de Stat al SUA

În opinia deputatului, „Plahotniuc a fost un personaj de circumstanță, tolerat de americani și europeni pentru că a jucat (sau a mimat), uneori în serios, cartea anti-rusească, inclusiv prin obstrucționarea lui Dodon”.

„Asta l-a ținut pe Domnul Pi în funcție o perioadă, pentru că realpolitik-ul se bazează pe pragmatism: ținea omul situația sub control în stat și pe ruși în afară lui. De asta i-au fost indiferente zecile de proteste și de sutele de mii de oameni pe care le-am adunat la marile adunări din Chișinău și din țară ca să-l dăm jos. Atunci americanii n-au ascultat nici de Maia Grigorievna, nici de Andrușa”, menționează deputatul.

Acesta susține că americanii „au ascultat când Blocul ACUM a câștigat alegerile, pentru că indiferent de raționamentele realpolitikului, respectul față de vot este vacă sfântă în tradiția anglo-americană”.

„S-a înțeles că menținerea lui Plahotniuc poate lovi în imaginea occidentalilor, mai ales în condițiile în care Blocul ACUM devenise alternativă de guvernare”, adaugă Țîcu.

Potrivit deputatului, americanii l-au păstrat pe Plahotniuc pentru anumite situații, însă acum orice asociere cu el pentru americani este nocivă, asta în timp ce membrii PDM, care nu mai sunt sub „influența” fostului lider, au creat o nouă guvernare cu PSRM pentru a se menține la conducere măcar până în 2023.

„Cu mare greu și îngrijorare americanii l-au sustras pe Plaha din RM (în 15 minute), păstrându-l în calitate de garanție pentru mai multe situații: să țină PD sub control, să-l șantajeze pe Dodon, să fie sursă de informație și consultare, etc. Între timp, băieții din PDM, eliberați de „tirania piticului”, s-au reorientat. Unii spre Dodon, alții spre Filip, alții spre Diacov, care e tot una cu Dodon și Moscova. Alții spre ei înșiși, fiind preocupați mai curând de propria securitate, afaceri și să scape de dosare. Împreună cu PSRM au ticluit o nouă guvernare, controlată tot mai mult de Moscova, și-au ales organe de justiție și procuratură, care să le asigure controlul și faptul că Domnul Pi nu mai revine, fiind pregătiți să domnească până în 2023.

Ce să înțelegem din decizia Departamentului de Stat și care-i morala fabulei? Misiunea lui Plahotniuc este încheiată și el, asemeni unui prezervativ politic, este aruncat la coșul de gunoi al istoriei. El nu și-a îndeplinit rolul pentru care a fost protejat, nu mai are nicio influență asupra PDM și orice asociere cu el este nocivă pentru americani. Goodbye Vlad, de tine se vor ocupa rușii”, scrie Țîcu.