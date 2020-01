Statele Unite ale Americii (SUA) nu-i vor mai prelungi viza de călătorie a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat.

Vladimir Plahotniuc's corrupt actions undermined the rule of law and severely compromised the independence of democratic institutions in #Moldova. Today, I publicly designate him. The U.S. stands with Moldova in its fight against corruption.