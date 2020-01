Deputatul Adrian Candu susține că mai are datorii financiare față de nașul său de cununie, Vladimir Plahotniuc, fiindcă nu a reușit să achite tot prețul pentru apartamentul pe care l-a cumpărat de la acesta. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu pentru Unimedia.

Întrebat dacă e adevărat că deține toate proprietățile de pe strada Bulgară, care erau până în vara anului 2019 ale nașului său de cununie, Vladimir Plahotniuc, Adrian Candu a precizat că este un neadevăr și că acesta deține doar un singur apartament pe care l-a cumpărat de la nașul său.

„Nu este adevărat, nu sunt toate proprietățile, nici nu știu care sunt aceste proprietăți. Am cumpărat apartamentul în care am stat, l-am închiriat, l-am concesionat de la domnul Plahotniuc deja aproape 10 ani de zile. Am stat în acest apartament ultimii 9 ani de zile”, a declarat Candu.

Totodată, deputatul a povestit cum a avut loc procurarea apartamentului, în ce condiții și că inițial a stat în chirie în el, înainte de a-l cumpăra.

„Am avut o înțelegere, la început nu îmi permiteam să îl cumpăr, fiindcă nu vândusem precedenta proprietate. Aveam un singur copil după aia a apărut al doilea și trebuia deja să schimbăm condițiile de trai și nu-mi permiteam financiar să cumpăr, atunci am acceptat propunerea ca să ne mutăm în chirie sau concesiune de folosință a apartamentului și, dacă vom ajunge la momentul potrivit când am să pot să-mi permit să-l cumpăr, am să-l cumpăr. Și decizia a fost de a cumpăra acest apartament”, a mai spus deputatul.

„Încă n-am plătit tot prețul, apropo, fiindcă mai am încă datorii față de dumnealui, dar este apartamentul în care am locuit. Nu-i nimic nou”, a conchis Andrian Candu.

unimedia.info