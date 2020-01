Maia Sandu anunță că a procedat corect atunci când a decis să formeze o coaliție de guvernare cu PSRM. Potrivit liderului PAS, toate discuțiile cu privire la crearea unei majorități au fost cunoscute de publicul larg. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă.

Întrebată de jurnaliști despre declarațiile deputatului ACUM, Iurie Reniță, care a dezvăluit că pe interiorul blocului s-ar afla mai multe persoane loiale lui Dodon și că ar exista și înregistrări în care cei din urmă ar fi insistat pe o coaliție cu socialiștii, Sandu a spus că nu o interesează asemenea declarații.

„E lipsă de respect față de oameni, atunci când spui că ai niște informații, înregistrări pe care nu le publici acum. Ori ai ceva de spus, ori nu spui nimic... Nu știu la ce se referă domnul Reniță și chiar nu mă interesează. Vreau să vă spun că noi nu avem nimic de ascuns. Am avut un guvern în care o forță politică care avea 26 de mandate a reușit să obțină majoritatea miniștrilor. Să discutăm acum despre faptul că nu am fost buni negociatori, nu știu dacă este corect”, a declarat politicianul.

Referindu-se la coaliția cu PSRM, Sandu spune că blocul ACUM a procedat corect, astfel fiind posibilă „salvarea” Republicii Moldova de Vlad Plahotniuc.

„Cred că am procedat corect atunci când ne-am asumat acea decizie de a merge într-o majoritate cu socialiștii pentru a salva țara de Plahotniuc... Am fost conștienți că poate să ne coste foarte mult această decizie, dar am fost gata să plătim acest preț”, a menționat ea.

Detalii: Anatol Șalaru: Cetățenii trebuie să știe cine a insistat pentru alianța ACUM-PSRM