Șeful statului, Igor Dodon, susține că a scos de pe agenda sa subiectele ce țin de limbă și istorie, iar poziția sa va rămâne neschimbată. Acesta militează în continuare pentru istoria Moldovei și limba moldovenească.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă, în contextul subiectelor care dezbină societatea, iar Dodon a fost mereu învinuit de acest lucru.

„Am scos subiectele de pe agendă, ceea ce ține de subiecte ideologice, istorie, limbă, doar noi nu le abordăm acum în spațiul public. (...) Eu nu-mi schimb poziția. Eu spun că istoria trebuie să fie istoria Moldovei și limba de stat este limba moldovenească. (...) Tot timpul am spus acest lucru. Dar niciodată nu am ridicat, cel puțin ultimul timp, aceste subiecte pentru discuții publice. Nu am încercat să presez, să vin cu proiecte de legi, să insist ca guvernul ceva să schimbe ș.a.m.d. Noi am scos acest subiect care dezbină societatea. El nu există. Cineva încearcă să ni-l pună pe agendă, noi nu-l scoatem la iveală”, a declarat Dodon.