Întrebat câți deputați din PD ar fi de partea socialiștilor, șeful statului a refuzat să spună.

Dodon susține că a avut, recent, o întrevedere cu deputații PD. Acesta spune că influența fostului lider democrat asupra membrilor PD, Vlad Plahotniuc a scăzut drastic, dar totuși, ar influența până la 4 persoane.

„Vă deschid parantezele, am mai avut o discuție cu fracțiunea Partidului Democrat săptămâna trecută sau cu o săptămână în urmă. Toți erau, mi se pare, sau 26. Conducerea fracțiunii era și a partidului la Parlamentul Republicii Moldova, pentru că am avut atunci o discuție cu Zinaida Petrovna, pe urmă am discutat ceva cu domnul Diacov și el a spus că la noi e fracțiunea, am intrat și m-am salutat cu ei, nicio problemă. De aceea, ce au pe intern, asta-i problema fiecărui partid, dar trebuie să constatăm un lucru clar: influența fostei conduceri a PD – mă refer la dl Plahotniuc – în Partidul Democrat, în actuala fracțiune și în partid a scăzut dramatic. Poate mai influențează doi-trei exponenți...Poate mai sunt două, trei, patru persoane...”, a spus șeful statului.