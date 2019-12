Igor Dodon susține că în spatele noului proprietar al Aeroportului Internațional Chișinău, Andrey Gocearenko se află gruparea care împreună cu fugarul Ilan Șor a preluat contractul de concesiune la etapa inițială. Declarația a fost făcută de către Igor Dodon într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Dodon afirmă că nu Rusia se află în spatele tranzacției și nici o altă țară.

„Din informațiile pe care le am la aceasta etapa, in spatele celor care au preluat acum controlul asupra concesiunii aeroportului se afla in realitate aceeași grupare care împreuna cu Shor a preluat acest contract de concesiune la etapa inițială dar unele personale se aflau in spatele tranzacțiilor, nu Rusia și nici o alta țara”, scrie Dodon pe pagina sa de Facebook.