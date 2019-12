Cele cinci luni de guvernare ne-au învăţat că trebuie să acţionăm rapid şi să fim vigilenţi, iar astăzi trebuie să ne mişcăm mai repede pentru a nu pierde oportunitatea politică pe care o mai avem. Aceste declaraţii au fost făcute de fosta prim-ministră Maia Sandu, lidera Partidului Acţiune şi Solidaritate, în cadrul emisiunii ,,Loc de Dialog”, relatează Radio Moldova Actualităţi.

„Să fim mai vigilenţi, chiar dacă am fost foarte ocupaţi cu milioanele de probleme de la guvernare şi noi ne-am asumat aceste probleme pe când Igor Dodon şi PSRM au stat şi au avut timp să schiţeze jocuri politice, să tragă sfori. Nu am avut niciodată încredere până la capăt în ceea ce au spus ei, dar oricum cred că ne-am făcut nişte iluzii, despre faptul că am putea totuşi să mergem pe nişte reforme şi nu era cazul să ne facem aceste iluzii. Dar trebuie să fim mai rapizi data viitoare, anumite lucruri trebuie să le facem mai repede, pentru că este o oportunitate politică, este o fereastră de oportunitate care se poate închide foarte repede. Noi ne dorim să trăim într-o ţară democratică, dar într-o ţară democratică nu prea poţi să contezi că partidul pe care îl conduci o să aibă majoritate, deci e firesc să existe majorităţi sau coaliţii de partide politice şi din când în când se deschid anumite oportunităţi pentru reforme”, a declarat Maia Sandu.