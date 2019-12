“Nu am prea discutat cu domnul Năstase în ultima vreme, după ce s-a întâmplat căderea Guvernului, după ce a pierdut Chişinăul, dânsul şi-a mai luat o pauză. Deci în ultimele două, trei săptămâni nu am vorbit cu el. Alegerile locale au provocat sau au crescut mai mult anumite breşe, pentru că noi am mers împreună în toată ţara şi a fost un proces dificil de selectare a candidaţilor comuni, pentru că nu e vorba doar de 50 de oameni, şi la 50 de oameni când faci lista pentru parlamentare, oricum este complicat. Imaginaţi-vă că aici au fost sute de oameni la funcţiile de primar şi mii de oameni la funcţiile de consilieri şi a fost multă lume supărată. Noi credem că am fi avut un scor mai bun în unele localităţi, dacă era să fim lăsaţi să mergem cu candidaţii noştri, ei probabil cred invers. Este firesc într-un fel, dar este tare important să nu permitem ca aceste animozităţi să crească în supărări mai mari şi să provoace anumite înţelegeri”, a spus preşedintele PAS.