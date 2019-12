Românii din afara granițelor țării vor fi reprezentați în Guvernul României de un „produs 100%” al comunităţii românilor de peste graniţe.

Este vorba de Ovidiu Burduşa, care a fost numit secretar de stat la Departamentul Românilor de Pretutindeni (DRP). Este prima acţiune clară din partea noii puteri de la Bucureşti pentru a-i face pe românii din străinătate să simtă că sunt reprezentaţi nu doar în Parlament, ci chiar în Guvernul României.

Premierul Ludovic Orban a semnat numirea lui Ovidiu Burduşa – român stabilit la Roma, în Italia -, ca secretar de stat la DRP. Anunţul nominalizării a fost făcut chiar de Ovidiu Burduşa pe pagina sa de socializare.

Povestea lui Burduşa este una a succesului departe de casă, tipică tinerilor din regiuni fără şanşe şi viitor, obligaţi să plece din ţară în căutarea unei vieţi mai bune.

„Locuiesc în Italia de aproape 17 ani. Am început de jos, foarte de jos, ca mulţi dintre concetăţenii noştri nevoiţi să-şi caute un rost departe de ţară. A fost greu, dar am reuşit să depăşesc dificultăţile vieţii printre străini, iar cu timpul am simţit că a meritat acest sacrificiu. La Roma, m-am realizat profesional, aici s-au născut copiii mei şi tot aici m-am maturizat pe toate planurile, inclusiv pe tărâmul greu-încercat al afacerilor..

În ultimii ani, am vrut să întorc ţării mele, judeţului Vrancea din care provin şi oraşului natal Panciu o parte din experienţa dobândită în Europa. De aceea, m-am decis să mă implic în schimbarea de acasă, candidând pentru un post de consilier judeţean în Vrancea, în 2016. Astfel, am devenit primul român din Diaspora ales într-un Consiliu Judeţean în ţară şi mi-am luat misiunea foarte în serios”, scrie Burdușa pe pagina sa de Facebook.