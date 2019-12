Șeful fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate din Parlament, Igor Grosu, susține că PAS nu vede de ce ar vota proiectul bugetului de stat pentru 2020. Deputatul susține că proiectul bugetului este irealist întrucât nu va putea acoperi deficitul pe care Guvernul l-a stabilit pentru anul viitor. În plus, parlamentarul este de părere că bugetul este unul electoral pentru că are drept scop să-l ajute pe președintele Igor Dodon să obțină al doilea mandat. Declarațiile au fost făcute în platoul TVRMoldova, transmite IPN.

Șeful fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate din Parlament, Igor Grosu, susține că PAS nu vede de ce ar vota proiectul bugetului de stat pentru 2020. Deputatul susține că proiectul bugetului este irealist întrucât nu va putea acoperi deficitul pe care Guvernul l-a stabilit pentru anul viitor. În plus, parlamentarul este de părere că bugetul este unul electoral pentru că are drept scop să-l ajute pe președintele Igor Dodon să obțină al doilea mandat. Declarațiile au fost făcute în platoul TVRMoldova, transmite IPN.



Igor Grosu spune că din proiectul bugetului elaborat de către Guvernul Sandu, document care, spune el, a fost preluat aproape în totalitate de Guvenrul Chicu, lipsesc primele pe care trebuiau să le primească angajații din sectorul public, banii pe care i-a promis România Republicii Moldova, la fel, nu se regăsesc în proiect. În plus, autoritățile publice locale se vor pomeni fără solduri pentru că proiectul bugetului prevede că banii economisiți de către primării vor fi retrași de autoritățile centrale. „Pe această notă „pozitivă” noi nu prea vedem de ce am vota. În plus, în domeniul importurilor de mașini hibrid, care mai puțin poluează, în loc să-i favorizăm pe cei care aduc asemenea mașini, se favorizează un alt importator care stă de ani de zile pe piața locală. Lucruri de-astea sunt multe și pe noi ne îngrijorează, ne determină să nu votăm”, a afirmat Igor Grosu.



Deputatul socialist Andrian Lebedinschi menționează că o bună parte din proiectele înaintate de blocul ACUM au fost incluse în bugetul pentru anul viitor. Potrivit lui, o bună parte din inițiativele șefului statutului au rămas fără atenție în timpul Guvernului Sandu, dar s-a ținut cont de ele atunci când executivul a fost schimbat. Socialistul afirmă că odată cu creșterea veniturilor pentru populație, se va majora și capacitatea ei de cumpărare, iar acest lucru va duce la creșterea economiei.



Comentatorul politic Corneliu Ciurea susține că proiectul bugetului pentru 2020 este unul și electoral pentru că vor avea loc alegerile prezidențiale. În opinia lui, nu este o problemă ca politicienii care se află la putere să încerce să vină cu proiecte generoase pentru cetățeni. „Vine un an electoral și politicienii în această perioadă sunt mai darnici. Dar sperăm foarte mult că Guvernul Chicu să fie în stare să echilibreze bugetul în așa fel încât să nu existe probleme mari cu executarea lui”, a spus Corneliu Ciurea.