Partidul Socialiştilor nu are deocamdată un candidat la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, întrucât acest lucru este prematur, iar conducerea ţării este concentrată pe creşterea nivelului de trai al cetăţenilor. Declaraţia aparţine preşedintelui Igor Dodon, care a declarat în cadrul emisiunii „Moldova în Direct” de la postul de televiziune Moldova 1 că în următoarele luni îşi va concentra atenţia pe oferirea rezultatelor palpabile în toate domeniile-cheie. În acelaşi timp, Igor Dodon spune că nu va susţine modificări în niciun caz în Constituţie, iar anul viitor, preşedintele va fi ales de cetăţeni, prin vot direct, relatează Moldova 1.

„Eu cred ca este prematur, noi nu ne îmbătăm cu apă rece, cu sondaje, noi nu luăm în calcul sondajele, pentru că acestea arată situaţia la moment, pe un anumit spectru de întrebări. Noi ne propunem să venim cu soluţii pentru ceea ce aşteaptă oamenii. Asta este provocarea de bază pentru mine şi pentru echipa mea. Noi vrem ca oamenii să simtă că preşedintele ţării, Guvernul, Parlamentul are grijă de ei. Nu trăiesc în altă dimensiune şi spun că totul e bine, când e rău, şi din contra. De aceea, scopul meu pentru următoarele 10-11 luni până în toamnă este să oferim rezultate oamenilor. Şi oamenii vor spune la un anumit moment”, a declarat Igor Dodon.

Fiind întrebat care sunt acţiunile din cei trei ani de activitate care consideră că au dat rezultate, preşedintele a menţionat: scoaterea statului din captivitate, ajutorul acordat oamenilor şi politica externă echilibrată.

„Primul lucru este că am reușit, și aici este meritul președintelui, să scoatem statul din captivitate, să dăm jos regimul lui Plahotniuc. Prin acest pas noi deja am intrat în istorie. Al doilea rezultat important sunt inițiativele și ajutorul acordat oamenilor... Oamenii au simțit că președintele este alături de ei. Al treilea lucru important este politica externă echilibrată. Păstrând relații bune cu UE, am reușit să restabilesc relațiile cu Federația Rusă”, a precizat el.