După Revoluţia Română din 1989, România a trebuit, odată cu căpătarea libertăţii, să muncească mult pentru a-şi restabili legăturile cu întreaga lume. Totuşi, toate cele întâmplate acum 30 de ani, dar şi în ultimele decenii au meritat, spune Excelenţa Sa Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniţă, pentru că astăzi, România este liberă, iar românii pot gândi liber, la ei acasă, relatează TVR Moldova.

„Da, cu siguranţă, da! Evident, lupta a meritat. Libertatea în România este la ea acasă. Înainte de 1989 românii nu au avut libertate, ea nu exista, nu exista societate civilă, nu exista libertatea nici măcar de a gândi. Dar asta nu înseamnă că România a trăit în beznă”, a declarat Daniel Ioniţă în cadrul emisiunii Punctul pe AZi.

În 1989, în urma Revoluţiei Române, regimul comunist a căzut, însă ţara era încă într-o izolare completă.



„Atunci ne-am câştigat libertatea, de atunci am început să construim România modernă, care astăzi este membru UE, membru NATO, iar această construcţie este încă în evoluţie. Primul deceniu de după Revoluţie a fost unul tulbure, ca să ne exprimăm elegant, unii spun că a fost un deceniu chiar pierdut, pentru că ne-am confruntat cu tot soiul de monştri din societatea noastră. În continuare trebuie să luptăm cu unele mentalităţi trecute.



Românii a ieşit atunci dintr-o dictatură teribilă şi s-a trezit practic cu un val uriaş de simpatie din partea lumii largi, dar eram şi complet izolaţi. Ceauşescu tăiase orice legătură şi cu estul şi cu vestul şi am avut atunci o perioadă de reconectare, o perioadă care a necesitat enorm de multe resurse, în primul rând ca să înţelegem care este direcţia strategică pe care trebuie să mergem, iar după ce am înţeles strategia a trebuit să punem osul la treabă, cum spunem noi”, spune Daniel Ioniţă.