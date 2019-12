Igor Dodon anunță că a propus Statelor Unite ale Americii alte patru locații, decât Stadionul Republican, pentru edificarea ambasadei. Potrivit șefului statului, subiectul a fost discutat inclusiv în cadrul întrevederii cu ambasadorul SUA, Dereck Hogan.

Dodon a amintit că prin decizia din august 2018, Guvernul Filip a decis să dea acest teren pentru construcția Ambasadei SUA. În același an, în octombrie, Parlamentul a adoptat o lege care permitea „transmiterea pământului americanilor pentru construcția ambasadei”. Totuși, Dodon nu am semnat acea lege, fapt ce a dus la suspendarea lui din funcție de către Curtea Constituțională, iar documentul a fost semnat de Andrian Candu, președintele Parlamentului de atunci.

„În acest an, la data de 12 iulie, este semnat un nou document de către Guvernul Sandu care permite utilizarea terenului pentru construcția Ambasadei SUA. Totuși, pentru a legifera această tranzacție, documentul trebuia să fie ratificat în Parlament. Ce avem la ora actuală? Sunt mai multe hotărâri de Guvern, legi aprobate de Guvern și Parlament care prevăd cedarea acelui teren pentru construcția edificiului. Avem, însă, o nemulțumire a cetățenilor care nu vor ca acest teren să fie dat pentru construcția unei ambasade. Ce propunem noi? Eu am avut mai multe întrevederi cu ambasadorul SUA, voi avea o altă întrevedere în această săptămână cu colegii mei. Noi am propus alte patru locații pentru ca ambasada să fie construită pe alt teren decât cel al Stadionului Republican”, a menționat Dodon.