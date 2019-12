Fostul prim-ministru, Maia Sandu, îl califică pe președintele Igor Dodon drept „cel mai mincinos președinte pe care l-a avut R. Moldova”. Declarațiile au fost făcute de lidera PAS în emisiunea „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, în contextul readucerii Aeroportului Chișinău în gestiunea statului.

Maia Sandu a respins recentele acuzațiile ce i-au fost aduse recent Igor Dodon cu privire la Aeroportul Chișinău, declarând că Guvernul său s-a adresat în instanță încă la 10 septembrie și că s-au efectuat toate acțiunile necesare, însă problemele au apărut în „justiția lui Dodon”.

„Pe 10 septembrie Guvernul pe care l-am condus a depus în instanță cererea pentru anularea contractului de concesionare a Aeroportului Chișinău. Inițial am anulat 4 hotărâri de guvern după care am depus în instanța de judecată. Anterior am depus la Procuratura Generală mai multe informații despre aeroport. De la 10 septembrie până astăzi în justiția lui Dodon nu s-a întâmplat nimic pe acest dosar”, a declarat Maia Sandu.