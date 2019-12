Federația Rusă are două proiecte de statut special pe glob – Republica Moldova și Ucraina, susține analistul politic occidental Vladimir Socor într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.

Socor susține că în spatele acestui statut special se ascunde o politică insidioasă a Moscovei.

„Ideea este ca guvernarea din Kiev și marionetele rusești din Donețk și Luhansk să negocieze pe bază de egalitate un statut special. Această teză o repetă Kremlinul fără încetare, a repetat-o și dl Vladimir Putin la întâlnire. Deci nu e vorba de a acorda, e vorba de a negocia pe bază de egalizare, deci a acorda Donețkului și Luhanskului sau Tiraspolului, în cazul nostru, un drept absolut de veto, drept regizat din culise de Rusia. Rusia se ascunde în spatele Donețkului și Luhanskului, respectiv în spatele Tiraspolului”, a mai menționat analistul.

Socor consideră că mecanismul „5+2”, care este implementat în procesul de reglementare transnistreană din 2005, este complet ineficient. În realitate, acesta are rolul de a bloca eventuale decizii impuse de către Rusia Republicii Moldova.



„Republica Moldova are posibilitatea să apeleze la forumul „5+2” pentru a bloca asemenea decizii în viitor. Situația e ipotetică. Deocamdată nu ne-am confruntat cu asemenea situații, iar mecanismul „5+2” rămâne un simplu for de dezbateri, așa cum este, de altfel, și OSCE, un simplu for de dezbateri”, a declarat Vladimir Socor.