Deputatul ACUM Mihai Popșoi a demisionat din funcția de președinte al Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa de puci anticonstituțional întreprinsă de Partidul Democrat din Moldova (PDM) prin intermediul Curții Constituționale și al Procuraturii Generale. Anunțul a fost făcut astăzi de Poșoi pe pagina sa de Facebook.

Popșoi a declarat că la baza deciziei sale stă noul context politic și refuzul foștii judecători ai CC să vină la audieri.

„Astăzi am depus o cerere prin care am informat conducerea Parlamentului despre faptul că mi-am depus demisia din funcția de președinte al Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa de puci anticonstituțional întreprinsă de Partidul Democrat din Moldova prin intermediul Curții Constituționale și al Procuraturii Generale. Am luat această decizie în legătură cu faptul că recent s-a format o nouă majoritate parlamentară, iar actorii principali ai tentativei de Puci Anticonstituțional au prins la curaj și au refuzat să se prezinte la audieri, lucru care împiedică aflarea adevărului cu privire la evenimentele din iunie curent”, a anunțat Popșoi.