Procuratura Generală s-a autosesizat în privința informațiilor apărute în presă privind averea procurorului-șef Anticorupție Viorel Morari și va verifica faptele indicate în scrisoarea anonimă primită de mai multe instituții mass-media. Despre aceasta a informat procurorul general Alexandr Stoianoglo, după ședința Consiliului Procurorilor de astăzi, transmite realitatea.md.

„Noi nu am primit informația asta oficial, dar totuși, dimineață am văzut și ne-am autosesizat în cazul dat. Verificăm faptele care au fost indicate în presă”, a menționat Alexandr Stoianoglo întrebat despre acest fapt după ședința Consiliului Superior al Procurorilor.