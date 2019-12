Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, nu are emoții că ar putea fi demis, după ce Blocul „ACUM” a înregistrat astăzi în Parlament o moțiune simplă împotriva activității sale. Ministrul spune că este gata chiar și astăzi să vină în Parlamentul R. Moldova ca să explice viziunile sale cu privire la reforma justiției.

Acuzat că și-a depășit atribuțiile de serviciu și că a sfidat procesul decizional, Nagacevschi menționează că nu poate fi vorba de așa ceva.

„Proiectul de lege se bazează pe conceptul promovat de fosta guvernare. Eu am menționat în permanență că am venit la Ministerul Justiției pentru a continua lucrurile începute anterior. Totuși, e nevoie să corectăm erorile comise. Asta am și făcut”, s-a apărat Nagacevschi.