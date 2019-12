Vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, este convins că imaginile în care președintele Igor Dodon, lider neformal al socialiștilor, îi spunea lui Vlad Plahotniuc și Serghei Iaralov că Federația Rusă ar aloca lunar 600-700 de mii de dolari pentru finanțarea formațiunii este autentic. Parlamentarul PAS, care anterior susținea parteneriatul dintre ACUM și PSRM, consideră că există motive ca procurorul general, Alexandru Stoianoglo, să vină în Parlament și să ceară arestarea președintelui Dodon.

Popșoi salută faptul că procuratura a redeschis dosarul penal privind finanțarea ilegală a PSRM din Federația Rusă și vrea o finalitate pe acest caz.

„Acel video este autentic. S-a demonstrat asta. Doar că președintele Dodon are o nouă strategie. În situațiile delicate, dânsul spune că joacă șah. Nu știu dacă în circumstanțele actuale va ajunge în fața procurorilor. Noi ne dorim ca procurorul general să vină în Parlament după președintele Dodon, dar și alți deputați, dacă se fac vinovați de ceva. Totuși, în actualul context politic, e greu de crezut că se va întâmpla așa”, a spus astăzi Popșoi, în cadrul unei conferințe de presă.

Acestuia i s-a reproșat că nu avea aceeași atitudine în timpul guvernării „ACUM” – PSRM, mai ales că imaginile în care președintele Dodon se laudă lui Plahotniuc că ar primi lunar sute de mii de dolari de la ruși au apărut imediat după formalizarea coaliției dintre socialiști și acumiști.

„Eu nu am zis că video ar fi trucat… Este regretabil că nu s-a întâmplat mai devreme, dar cu 26 de voturi nu faci mare treabă. Procuratura trebuia să vină cu un asemenea demers și salutăm acest demers. Noi atunci am ales între două rele: Plahotniuc și Dodon. Am scăpat țara de Plahotniuc, iar acum o vom scăpa de Dodon”, a mai spus Popșoi.