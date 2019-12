Deputatul democrat Alexandru Botnari, care astăzi a anunțat că renunță la mandatul de parlamentar în favoarea funcției de primar al municipiului Hâncești, părăsește și rândurile Partidului Democrat (PD). Anunțul a fost făcut astăzi în Parlament.

Acesta a menționat că a acceptat să candideze la funcția de deputat în circumscripția 38, care cuprinde 25 de localități, deoarece credea că îi va putea ajuta pe aleșii locali să rezolve mai multe probleme apărute la nivel local. Totuși, după ce Codul Electoral a fost modificat, iar parlamentarii vor fi aleși doar pe lista națională, Botnari spune că va fi mai dificil să-și realizeze promisiunile pe care le-a făcut anterior.

„Merg la Primăria Hâncești, după ce am obținut cel de-al cincilea mandat de primar. În cei 16 ani am realizat mai multe lucruri - obiective în valoare de aproape un miliard de lei”, a spus acesta.

Totodată, Botnari a anunțat astăzi că se retrage din politică și va fi în continuare primar independent. „Când voi reveni în politică, nu pot să spun. Voi fi primar independent. Am avut o echipă bună… Vreau să-i anunț pe toți că alături de fostul președinte al partidului, domnul Plahotniuc, s-au adunat foarte mulți oameni cumsecade, care ar putea realiza ceva în țara asta. Am vrut să fiu alături de oameni care au putut face ceva în această viață, au avut bărbăție să facă lucruri concrete”, a precizat Botnari.



Sursa citată a mai adăugat că pentru mulți colegi de-ai săi este o surpriză faptul că părăsește PD. „Nu este o decizie luată ieri sau astăzi. S-au adunat mai multe probleme, mai multe întrebări la care nu am răspunsuri. Admit că peste câțiva ani voi reveni înapoi, dar depinde de persoanele cu care o să facem lucrurile la alt nivel”, a conchis Botnari.



De menționat că în circumscripția uninominală 38 urmează să aibă loc alegeri noi.

Sursa: ziarunational