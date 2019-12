Vlad Filat susține că nici Igor Dodon și nici Maia Sandu nu au nimic de a face cu eliberarea sa. Filat a amintit că procedura de inițiere a eliberării a început în aprilie 2019, atunci când la guvernare erau democrații, aceasta a continuat în timpul guvernării Sandu și a fost definitivată în timpul Guvernului Chicu. Declarația a fost făcută astăzi în cadrul conferinței de la IPN.

Fostul premier a subliniat că procedura este perfect legală și nu are rost să se facă tot felul de speculații în acest sens.

Fostul lider liberal-democrat a explicat că demersul Administrației Penitenciarului nr. 13 făcut pe 12 noiembrie, în ziua când a picat Guvernul Sandu, nu are nimic de a face cu eliberarea sa.

„Conform prevederilor legale, deţinutul care întruneşte condiţiile legii şi ispăşeşte o pedeapsă de două treimi din termenul stabilit, are dreptul la liberare condiţionată. Lucru care s-a respectat întocmai în cazul meu. Vreau să explic cum. Calculul care a fost prezentat public, precum că am fost condamnat la 9 ani, iar 4 ani nu reprezintă două treimi din termen, este, cel puţin, speculativ. Având în vedere decizia CEDO, eu m-am adresat în instanţele naţionale, care au redus termenul de 9 ani cu 709 zile. Dacă faci un calcul matematic simplu, conform procedurilor legale, suma între patru ani şi ceva plus 709 zile reprezintă mai mult decât două treimi din termen. Nu vreau să cred că lucrul acesta nu se explică sau nu se vorbeşte, pornind de la reavoinţă”, a spus Vlad Filat.