Premierul Ion Chicu spune că îl crede pe ministrul Apărării şi că declaraţiile acestuia despre militarii din Donbas au fost scoase din context şi interpretate.

Ion Chicu spune că nu a urmărit subiectul, însă azi, a citit declaraţia domnului Gaiciuc făcută astăzi.

„Dumnealui a spus foarte clar în ce context a fost spus. El a zis că declară, cum am declarat tot timpul, că respectăm integritatea teritoriului al Ucrainei şi respectăm legislaţia internaţională. Eu îl cred pe domnul Gaiciuc, dacă el a spus astăzi ce a spus, înseamnă că aşa corespunde. Eu am citit negru pe alb şi am discutat cu dumnealui. A fost rupt din context, a fost interpretată declaraţia dumnealui. Nu susţine el niciun separatism”, a declarat Ion Chicu în platoul TVR MOLDOVA.