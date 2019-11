Fostul președinte al R. Moldova Vladimir Voronin nu crede că Federația Rusă va acorda creditul de 500 de milioane de dolari despre care vorbește Guvernul lui Dodon. Voronin a făcu declarații în acest sens ieri la în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul de televiziune „N4”.

Moderatorul Gheorghe Gonța l-a întrebat pe Voronin ce s-a întâmplat în 2009 atunci când el anunțase că Moscova este gata să ofere un credit în aceeași valoare.

„Am vorbit așa cum trebuie în politică de vorbit. Câteodată e așa... Și mai mult de atât am mai spus că nouă și chinezii ne-au promis un miliard. Da ce a ieșit la urmă? Zero întreg și zero zecimi și de la ruși și de la chinezi”, a declarat Vladimir Voronin.