Partidul Democrat nu va susţine iniţiativa socialiştilor de a impune obligativitatea scrierii pe ambalajul medicamentelor în limba „moldovenească” şi în limba rusă. Cel puţin asta spune deputatul şi liderul PD Pavel Filip.

„Nu vom susţine această iniţiativă. Noi am fost cei care am simplificat acest lucru. Anterior, medicamentele care erau produse în România trebuiau traduse în limba „moldovenească”. Noi am eliminate acest lucru”, spune liderul PD, subliniind că în cadrul unor întrevederi cu Igor Dodon şi Ion Chicu le-ar fi spus că PD nu va accepta lucruri de acest gen.