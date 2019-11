Noul primar de Chișinău, Ion Ceban, efectuează o vizită la Moscova unde s-a întâlnit cu reprezentantul special al Președintelui Federației Ruse pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice cu Republica Moldova, Dmitrii Kozak.

Ceban spune că a primit felicitări cu ocazia alegerii sale în funcția de primar general al municipiului Chișinău.

„Am avut o discuție constructivă și am abordat mai multe subiecte din domeniul, economic, social, cultural și educație. La fel, am convenit sa avem o colaborare strânsă, între municipiul Chișinău cu orașele și regiunile din Federația Rusă. Am convenit sa elaboram un plan de acțiuni pentru perioada următoare”, a scris Ceban.