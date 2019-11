Axarea Guvernului pe proiectele sociale, anunțate recent președintele Igor Dodon, ar putea avea impact negativ pe termen lung. Aceasta pentru că sunt anunțate majorări de salarii, pensii și indemnizații, dar nu sunt anunțate investiții în economie. De această părere sunt economiștii Viorel Gârbu și Sergiu Gaibu. Potrivit lor, ignorarea sectorului investițiilor ar putea avea efecte negative pe parcursul anilor, transmite IPN.



Economistul Viorel Gârbu susține că în buget sunt bani care să acopere aceste inițiative sociale pentru că majorările anunțate de guvernare nu sunt extraordinare. Potrivit lui, întrebarea este care sunt prioritățile pentru Republica Moldova și dacă prin modul în care elita politică decide să cheltuiască resursele financiare nu este sacrificat viitorul țării? „Trebuie să găsim un anumit echilibru între cheltuielile sociale pe care le facem. Toate partidele care au guvernat țara mereu au exploatat mesajul social, indiferent dacă au fost de dreapta sau stânga. Mereu inițiativele sociale au fost principalul laitmotiv al programelor electorale”, a menționat Viorel Gârbu.



Potrivit lui, impactul pe termen lung ar putea să fie unul mai mult negativ decât pozitiv, dacă se pune accent doar pe programele sociale. „Nu trebuie niciodată să uităm de latura economică, de investițiile care trebuie făcute masiv în economie, iar pentru aceasta ai nevoie de multe miliarde de lei”, a menționat expertul. Potrivit lui, riscul este că Moldova se apropie foarte mult de situația de stagnare și inflație, fiindcă în economie se consideră că prețurile în creștere stimulează economia, producerea, însă Moldova nu produce aproape nimic.



Expertul economic Sergiu Gaibu este de părere că inițiativele respective au apărut pe fundalul așteptărilor că, cel mai probabil, fondurile venite din Vest se vor subția. „Partea proastă cu aceste promisiuni sociale ține de faptul că ele creează o așteptare care va trebui să fie satisfăcută în mod constant an de an. Noi ne bucurăm acum de aceste câteva sute de lei, fără a face investiții, pierzând acele investiții necesare, critice pe multe zone, nu doar de infrastructură, dar și cele ecologice”, consideră Sergiu Gaibu.



În opinia lui, Republica Moldova are nevoie de o serie întreagă de investiții ce țin, inclusiv, de domeniul social, dar, din păcate omul se gândește mai întâi la buzunarul său și politicienii, în special, cei de pe stânga eșichierului politic, exploatează acest lucru.



Luni, 18 noiembrie, președintele Igor Dodon, în cadrul unei conferințe de presă, ținută alături de președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi, și premierul Ion Chicu a anunțat că peste 625 de mii de pensionari vor ridica în ajunul sărbătorilor de iarnă un ajutor în mărime de 700 de lei. Totodată, ajutorul pentru perioada rece a anului urmează să se majoreze de la 350 la 500 de lei, iar indexarea pensiilor, începând cu anul 2020, va fi realizată de două ori pe an.