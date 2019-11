Președintele PNL Diaspora-R. Moldova, Adrian Dupu, a votat la prezidențialele din România, la Ambasada României de la Chișinău.

„Am votat pentru a consfinți rezultatul din primul turul. Am votat pentru un președinte care apără democrația, care luptă pentru justiție, pentru un președinte care ne reprezintă cu demnitate în lume. Și am votat totodată pentru un președinte căruia îi pasă de Basarbia și de cetățenii din stânga Prutului. Am votat pentru România normală, în care să putem trăi decent, o Românie care să se dezvolte și să ajungă la același nivel cu țările din vestul Europei”, scrie Adrian Dupu pe o rețea de socializare.