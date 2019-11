Vicepreședinta Parlamentului, deputata democrată Monica Babuc, susține că Partidul Democrat, chiar dacă a votat pentru învestirea Guvernului Chicu după ce a votat pentru demiterea Guvernului Sandu, rămâne în opoziție. Potrivit ei, PDM nu a semnat un „cec în alb” pentru noul executiv, dar a lăsat să se înțeleagă că o încredere mai mare are în premierul Ion Chicu. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la JurnalTV.

„Noi nu am semnat „un cec în alb” pentru Guvernul Chicu, noi am susținut acest Guvern din motivele următoare: în primul rând, nu poți să nu susții decizia unui Guvern care a decis să plece, Guvernul Sandu, pentru că repeziciunea cu care au venit să prezinte o asumare de răspundere pentru legea Procuraturii, pe care nu o cunoșteau doar cei dinopoziție, dar și partenerii lor de coaliție. Analizând cele 5 luni de aflare la Guvernare a Maiei Sandu, nu am putut găsi nicio faptă demnă de a fi susținută și respectată. Cetățenii nu au simțiti decât majorări de taxe, spectacole cu concursuri oganizate și anulate, incertitudine și ne gândeam dacă cu acest lucru se poate merge în iarnă” a declarat Monica Babuc.