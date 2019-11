Deputatul ACUM, Mihai Popșoi este „inițiatorul obstrucționării activității Comisiei parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană”. Popșoi împreună cu deputații socialiști, prin neparticiparea lor la ședințele săptămânale obstrucționează activitatea comisiei pentru a treia oară consecutiv. Despre aceasta anunță deputatul ACUM, Iurie Reniță pe pagina sa de Facebook.

Iurie Reniță evită să-i spună numele lui Mihai Popșoi, numindu-l „dodonistul nostru”. Însă confirmă indirect că este vorba de Mihai Popșoi, fiindcă face referire la un articol publicat anterior de DESCHIDE.MD despre „fraternizarea” lui Mihai Popșoi cu Federația Rusă. „Presa l-a identificat”, afirmă deputatul.

„Aflu cu multă stupoare, din surse PSRM, că dodonistul “nostru” este inițiatorul obstrucționării activității Comisiei parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană pentru a treia oară consecutiv prin neparticiparea lui și a deputaților socialiști la ședințele săptămânale. Motivul obstrucționării este unul incredibil: cum de am "îndrăznit" să fac publică informația despre finanțarea PSRM și a campaniei prezidențiale a lui Igor Dodon din offshore-urile din Bahamas? De asemenea, de ce am depus un demers la Procuratura Generală, urmare căruia se efectuează urmărirea penală în cauza nr. 2016970433 de către Procuratura Anticorupție pornită pe faptul spălării banilor, fiind vizată activitatea întreprinderii “Exclusiv Media SRL, condusă de deputatul socialist Corneliu Furculiță, care este consătean cu Igor Dodon și una dintre cele mai apropiate și de încredere persoane ale șefului statului”, scrie Reniță pe pagina sa de Facebook.

Reniță menționează că nu a greșit absolut deloc atunci când săptămâna trecută, fără să-i pronunțe numele lui Popșoi, a declarat în cadrul unei emisiuni că a sesizat fraternizarea exagerată „a unor ACUM-iști”, care merg la Ambasada Federației Ruse, la festivități de genul Primakov – 90 de ani de la naștere (Evgheni Primakov, ex-premierul Rusiei în perioada anilor 1998-1999 – nota red.) și alte activități ale structurilor ruse la Chișinău.

„Cazul evocat mai sus este cel mai concludent argument că nu am exagerat deloc când, recent, am menționat in mod public că în cadrul blocului ACUM sunt unii deputați care au fraternizat definitiv cu PSRM și cu Dodon, aceștia reprezentând un pericol politic mult mai mare decât însăși deputații socialiști, cu care, in funcție de subiecte si circumstanțe, mai poți discuta sau dialoga. Mă veți întreba despre cine e vorba? L-a identificat recent presa, acesta fiind implicat în mai multe activități similare, mai ales pe filiera rusească (rog să accesați link-ul de mai jos:https://deschide.md/ro/%C8%99tiri/politic/56807/Ambasadorul-Iurie-Reni%C8%9B%C4%83-decep%C8%9Bionat-de-%E2%80%9Efraterniz%C4%83rile-exagerate%E2%80%9D-ale-unor-membri-ACUM-cu-Federa%C8%9Bia-Rus%C4%83.htm?fbclid=IwAR2TmISByBVtAxZoHkm0BQZE0Vc8rVJCEuGFV5InJtRfl3WQ-ZXUdXONX5g”.