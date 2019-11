Deputatul socialist, Grigore Novac i-a adresat o scrisoare deschisă lui Andrei Năstase în care susține că liderul PPDA e „contaminat de ideea de a fi un mic Plahotniuc”.

În introducerea scrisorii, Novac amintește toate funcțiile deținute de Andrei Năstase în trecut.

„Scrisoare deschisă adresată EX Primarului General al capitalei, EX Ministrului de Interne, EX Vice-prim-ministrului, domnului Andrei Nastase (alias Ananas, cum îl alintă colegii de partid când nu-i aude)”, a scris Novac pe pagina sa de Facebook.

„Domnule exDeToate, cunoaștem cât de mult v-ați dorit funcția de procuror general, iar dacă ați văzut că nu o puteți lua pentru Dvs., ați încercat să o luați prin persoane interpuse, iar motivele pentru care sunteți atât de împătimit după această funcție este că vă doriți cu disperare sa fiți măcar un mic Plahotniuc. Cât ar suna de ciudat, omul pe care îl urâți atât de tare, vă inspiră comportamentul. Sunteți contaminat de ideea de a fi ca Plahotniuc, vă visați în locul lui, ca influență și bogăție, și se vede asta cu ochiul liber. Atât de mult l-ați urât si ați vorbit despre schemele lui încât ați ajuns să vă îndrăgostiți de metodele lui de a controla scena politică prin dosare penale”, scrie Novac.

Novac susține că Năstase folosește metodele lui Plahotniuc pentru a intimida și amenința oponenții politici.

„Același tip de șantaj cu dosare penale, aceleași încercări de a influența politic oameni din procuratură, același mod e a amenința partenerii sau oponenții politici cu dosare. Se spune că înainte cu o zi de demiterea Guvernului ați făcut presiuni pe procurori să facă dosare unor deputați PSRM și președintelui țării, în speranța că prin asemenea dosare politice reușiți să șantajați deputații PSRM să voteze cum doreați dvs”,mai notează Novac.

Pe final de scrisoare, Novac îi recomandă lui Năstase să stea cuminte „în banca sa de consilier municipal”.