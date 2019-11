Fostul director al ÎS „Calea Ferată din Moldova”, Iurii Topală, relatează despre numirile ilegale din cadrul instituției pe care acesta a condus-o. Potrivit lui Topală, directorul interimar al Căii Ferate din Moldova Ivan Dragniv, a fost numit într-o funcție care nu exista în statele de personal ale CFM, printr-un ordin semnat de şeful Agenției Proprietății Publice, Eugeniu Moraru, un apropiat al fostului ministru al economiei Vadim Brânzan.

„La 14.08.2019, şeful Agenției Proprietății Publice, Eugeniu Moraru, un apropiat al ministrului Brânzan, a adoptat ordinul nr. 215 şi la numit pe un oarecare Ivan Dragniv intr-o funcție inexistentă la Î.S. „Calea Ferată din Moldova” şi anume de Prim-vice-director pentru planificare strategică. Această funcţie nu exista în statele de personal ale CFM, iar includerea ei putea fi efectuata la propunerea administratorului întreprinderii adresată consiliului de administraţie, care la rândul său adoptă această soluţie şi înaintează organigrama nouă spre aprobare directorului general al Agenţiei Proprietăţii Publice. Acest lucru nu s-a făcut. Or eu în calitate de director general al întreprinderii nu am înaintat nici o solicitare de modificare a statelor de personal şi mai cu seamă nu am solicitat crearea unei noi funcţii de vice-director, fie el şi prim. Apropo, un prim-vice deja exista la acel moment, pe lângă alţi 4 vice-directori, astfel că lipsea necesitatea numirii unui nou prin-vice”, scrie Iurii Topală pe o rețea de socializare.