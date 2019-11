Iniţiativele sociale anunţate ieri de către preşedintele ţării, au loc, fără doar şi poate, în contextul alegerilor parlamentare de la anul viitor, la care cel mai probabil, Igor Dodon va participa pentru încă un mandat. În acest context, şeful statului trebuie să apară cât mai des în spaţiul public şi să fie „aducător” de veşti bune. De această părere au fost invitaţii de ieri ai emisiunii Punctul pe AZi.

Igor Dodon se pregăteşte de electorală, nu trebuie să ne ascundem după deget, spune expertul Veaceslav Ioniţă, iar şeful statului mizează pe blocul social. De aceeaşi părere este şi Coreliu Ciurea, care spune că i se par absolut evidente ieşitile în public ale lui Dodon: „El trebuie să fie cel care aduce veştile bune. Aceasta este misiunea lui”.

„Socialiştii în permanenţă au vorbit despre aceste lucruri. Ipotetica guvernare socialistă întotdeauna a pus in prim plan problema bugetului asigurărilor sociale şi problema ajutoarelor pentru populaţie. Acum ei nu fac nimic altceva decât să încerce să demonstreze alegătorilor că se ţin de cuvânt. Dacă fostul guvern ar fi fost efectuat aceste majorări, Dodon nu se afla în centrul atenţiei şi nu era beneficiarul emoţiilor pozitiv al publicului”, a declarat expertul Corneliu Ciurea, subliind că este important ca aceste acţiuni să fie implementate şi că „pentru oameni mai puţin contează cui să spună mulţumesc”.

Ce ţine despre banii din care vor fi acoperite aceste cheltuieli necesare pentru implementarea iniţiativelor anunţate de Dodon, invitaţii în platou spun că banii pe care a reuşit să-i obţină Guvernul Sandu din exterior nu le vor acoperi, iar banii care urmează să vină, „cum au fost deblocaţi, aşa pot fi şi blocaţi”.

„Suma de bani care vine în acest an în buget este mai mică decât cea planificată la începutul anului. Noi nici nu acoperim nici gaura. Noi anul ăsta pentru prima dată avem situaţia când împrumuturile sunt negative: am împrumutat mai puţin decât am întors. Guvernul Filip, spre exemplu, în 2016-2017, a trăit pe împrumuturi”, explică economistul Veaceslav Ioniţă.

Fostul consilier al Maiei Sandu, Vladislav Kulminski, spune că în privinţa majorărilor de salarii, indemnizaţii, pensii şi aşa mai departe, lucrurile sunt foarte simple: „Aici e posibil să faci şmecherii în cadrul bugetului, pentru ca să găseşti aceşti bani”.

„Dar iată când încercăm să ne întrebăm de unde vor veni banii pentru construcţia drumurilor, vreo 400 de milioane de dolari despre care vorbea preşedintele pentru a transforma ţara în şantier? El a spus că banii vor veni din împrumuturi. De obicei, când împrumutăm bani, de la Banca Mondială, FMI, BERD, de rata de dobândă este destul de mică, cam de 2%, poate şi mai mică. Acolo există o opţiune că dacă nu eşti în stare să întorci, poţi să le restructurezi. Cel puţin nimeni nu cere ca tu, de exemplu, să vinzi o bucată de pământ, sau să faci cedări. Dar Dodon vrea să împrumute bani pe pieţele financiare, unde condiţiile sunt mult mai dure. Dacă vorbim de o dobândă de 5-6%, în 25- 30 de ani noi vom achita în jur de 800 de milioane de dolari. Dar dacă nu vom fi în stare să achităm, atuncivom fi pur şi simplu nevoiţi să facem cedări. Eu mă tem că dacă noi mergem pe această metodă şi vom face chestia asta prin împrumuturi, asta va însemna că copiii şi nepoţii noştri vor achita aceste credite. Mi se pare că FMI şi Banca Mondială nu vor fi foarte fericiţi să dea bani acestui Guvern”, a explicat Vladislav Kulminski.

De partea cealaltă, expertul Corneliu Ciurea spune că ţara noastră nu va putea lua împrumuturi neconvenabile din mai multe motive, inclusiv datorită faptului că socialiştii nu au majoritate în Parlament, există totuşi o opoziţie, dar şi datorită factorului occidental.

