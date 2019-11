Fostul ministru al Justiției, Olesea Stamate, susține că este regretabilă intervenția politicului în sectorul judecătoresc, referindu-se la faptul că un deputat socialist au luat parte la Adunarea Generală a Judecătorilor, iar președintele Igor Dodon i-a primit în audiență pe unii magistrați.

„Noi am fost acuzați că ne implicăm. Noi nu ne-am implicat cu intervenții în sectorul judecătoresc. Tot ce am spus noi a fost că nu este admisibil ca membrii judecători ai Consiliului Superior al Magistraturii să fie revocați în baza unui vot de neîncredere din partea colegilor judecători. Cu atât mai mult cu cât decizia a fost luată în cadrul unei adunări care a fost organizată vădit ilegal în care nu era nici măcar cvorum. Asta am spus noi – nu ca să apărăm actualii membri ai CSM, nu ca să intervenim cumva în justiție”, a afirmat Olesea Stamate în cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la Jurnal TV.



Potrivit ei, socialiștii au făcut exact inversul, favorizând acei judecători care au organizat anumite acțiuni ilegale, dându-le, într-un fel, un semnal că „așa se poate”. „Li s-a transmis: „Deci, dacă aveți susținerea noastră, puteți să mergeți în continuare și să vă faceți treaba așa cum știți voi pentru că este ok”, a afirmat fosta ministră.



Totodată, Olesea Stamate spune că vrea să vadă conceptul reformei justiției propuse de socialiști. „Inițial, am crezut că se merge pe conceptul pe care l-am propus noi – cu evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Nu știu dacă acesta va fi conceptul ales, însă atât timp cât politicul își permite să intervină în actul justiției, orice reformă va fi pusă sub semnul întrebării”, a continuat fosta ministră.