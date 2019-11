Președintele Partidului Politic „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, primar al orașului Bălți, susține că unor deputați din Partidul Democrat li s-ar fi propus sume de câte 350 de mii de euro pentru a părăsi formațiunea. Acest lucru l-ar fi făcut unul dintre actualii parlamentari din fracțiunea PDM. Politicianul nu a spus clar din partea cui vin banii, dar a lăsat să se înțeleagă că în această chestiune ar fi fost implicat și fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, transmite IPN.

Renato Usatîi susține că persoana care ține legătura și în prezent cu fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc ar fi deputatul Eugen Nichiforciuc, care ar fi și inițiatorul ideii de destrămare a fracțiunii PDM în Parlament. Potrivit politicianului, săptămâna trecută 16 deputați democrați ar fi fost gata să părăsească rândurile PDM și să voteze pentru demiterea Guvernului condus de Maia Sandu. „Eugen Nichiforciuc a fost omul care le propunea colegilor săi câte 350 de mii de euro pentru a părăsi rândurile partidului. Munca aceasta are loc în ultima lună, la această chestiune s-a conectat Contantin Botnari (n.r. deputat PDM), pentru aceasta special el a revenit de la Londra în Republica Moldova acum două săptămâni. Nichiforciuc cu unii nu a reușit să se înțeleagă”, a declarat Renato Usatîi în platoul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la postul TV8.



Totodată, politicianul consideră că președintele Igor Dodon ar avea un candidat ținut în umbră la funcția de procuror general și acesta ar fi unul dintre cei patru care a câștigat concursul organizat de comisia de preselecție a Ministerului Justiției. Totodată, Renato Usatîi susține că acesta n-ar fi Alexandr Stoianoglo, așa cum se vehiculează în spațiul public și că șeful statului ar fi lansat intenționat zvonul că l-ar dori pe Stoianogloc în fruntea Procuraturii Generale. „Când Soltan (n.r. Veaceslav Soltan, unul dintre candidații selectați de comisia de preselecție) a încurcat chiar și terminologia... asemenea greșeli nu-și poate permite și un procuror de rând dintr-o procuratură de raion. (...) Soltan cândva a fost luat la lucru de o persoană cu numele Balaban. Soltan a fost toată viața omul lui Balaban. Balaban este socrul lui Lebedinschi din Partidul Socialiștilor”, a declarat liderul PPPN.



În opinia lui, Igor Dodon le-ar fi promis democraților că procuror general va fi Alexandr Stoianoglo, dar el personal și l-ar dori în funcție pe Veaceslav Soltan. „Lui Igor Dodon îi plac oamenii ascultători. Iată Soltan este cel mai ascultător dintre toți patru candidați. Acesta este singurul care ar putea fi absolut ascultător”, a continuat politicianul.



În altă ordine de idei, Renato Usatîi este de părere că Igor Dodon va trebui să ofere unele rezultate publicului în ceea ce privește activitatea procurorului general și îi va reține pe cei care nu sunt sub controlul lui. „Acum vorbim despre PDM. El îi va închide pe cei din Partidul Democrat, care nu-i sunt sub control. Dacă el îl va numi pe Soltan procuror general, va avea loc sciziunea și Partidul Democrat se va împărți în două”, a afirmat Usatîi.