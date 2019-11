Primăria Bălți și Primăria orașului Botoșani din România au câștigat un proiect în valoare de 1 milion 600 de mii de euro, bani care vor fi investiți în sistemul educațional. Anunțul a fost făcut de către edilul „capitalei de nord” a R.Moldova în cadrul unui concert la Bălți cu ocazia Zilei Internaționale a Studenților.

„Au fost mulți ani de muncă, de deplasări. Banii, 1 milion 600 de mii de euro, vor fi împărțiți în jumătate: 800 de mii de euro rămân la Bălți și 800 de mii merg la Botoșani. Din aceste resurse vor fi reparate mai multe săli de clasă din liceul Mihai Eminescu și va fi reabilitat parcul din oraș”, a declarat Usatîi.

Prezent la eveniment, primarul municipiului Botoșani, Cătălin-Mugurel Flutur, i-a mulțumit lui Usatîi pentru colaborare și l-a invitat să efectueze o vizită în România.

„Sunt 2 ore de mers cu mașina de la Botoșani până la Bălți, fix 2 ore. Cu toate acestea, mi-au trebuit 12 ani ca să ajung la Bălți. Am încercat să lucrez cu un alt primar, Panciuc(n.r Vasile Panciuc), dar nu s-a putut, și numai după ce a venit acest primar cu echipa lui, am reușit să facem lucruri frumoase împreună. Am mai venit cu niște bani pentru grădinița “Luceafărul” și sunt deosebit de încântat că aveți o echipă extraordinară. Să știți că aveți lângă Dvs un om minunat. Ați găsit omul care știe ce vrea, știe să aducă bani”, a declarat Flutur.