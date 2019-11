Ambasadorul Iurie Reniță, președintele Comisiei Politică Externă şi Integrare Europeană a Parlamentului, anunță că blocul ACUM va susține proiectele sociale, propuse de guvernare și îndreptate spre beneficiul cetățenilor, însă „nu cu orice preț”. Potrivit parlamentarului, proiectele populiste, fără o acoperire financiară, nu vor fi sprijinite de deputații blocului politic, indiferent dacă autoriul va fi Guvernul ori președintele. Declarația a fost făcută la postul de televiziune Orhei TV.

Iurie Reniță a anunțat că este unul dintre deputații care a solicitat „stoparea excesului de legi cu caracter social, dar neacoperite financiar”.

„Niciun coleg din Parlament nu ar fi împotrivă să majorăm pensiile, asistența socială. Dar avem noi oare sursele? A venit Dodon cu indexarea de două ori pe an, în aprilie și octombrie. Noi putem propune și de patru ori pe an, dar avem posibilitatea aceasta s-o facem?”, a menționat parlamentarul.

Potrivit lui Reniță, „caracterul populist al multor inițiative cu destinație socială ne conduce la ideea aspectului politic și electoral”.

„Multe inițiative au fost prezentate, dar le vom susține pe cele cu acoperire financiară, dar nu cu orice preț”, a precizat ambasadorul.