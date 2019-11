După ce PSRM cu sprijinul deputaților democrați a înlăturat blocul ACUM de la guvernare, fostul ministru al Afacerilor Interne, Andrei Năstase și-a amintit brusc de secvențele video în care Igor Dodon poartă negocieri Vlad Plahotniuc și în care Dodon recunoaște că primește sute de mii de dolari lunar din Federația Rusă.

În luna iunie, la doar patru zile de la încropirea alianței ACUM-PSRM, Andrei Năstase, proaspăt-numit ministru de Interne, susținea versiunea lui Igor Dodon despre aceste imagini spunând că în „se vede foarte, foarte clar că este și ceva trucat”. Năstase mai spunea că a trimis imaginile video la niște prieteni din România, pentru expertiză.

Redăm mai jos declarația integrală a lui Andrei Năstase în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTv, în data de 12 iunie.

„Ceea ce am sesizat eu am transmis și colegilor mei din România pentru a le interpreta și aștept de la ei niște rezultate, pentru că ceea ce am văzut acolo se vede foarte, foarte clar că este și ceva trucat . Nu ne-am pus ideea că PSRM nu și-a propus ideea federalizări, nimeni nu și-a pus problema că nu ar fi existat acea idee, și atunci când am intrat în înțelegere cu PSRM, ne-am asigurat și am asigurat toată țara inclusiv și țările vecine, Ucraina, România că această înțelegere nu va avea drept obiectiv nici federalizarea nici tot ce propunea Plahotniuc. Finanțarea PSRM din afară, este o problemă, bineînțeles este o problemă indiferent că e Dodon, Plahotniuc sau altcineva, cel care a încălcat legea despre finanțarea partidelor trebuie să fie pedepsit conform legii”, a declarat Andrei Năstase în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTv, în data de 12 iunie.