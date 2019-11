Ion Chicu a promis că Guvernul pe care îl conduce va respecta toate angajamentele asumate de Republica Moldova pe plan internaţional.

Solicitat să comenteze gaura bugetară lăsată de guvernul precedent din care făcuse parte şi Ion Chicu, premierul a spus că aceste declaraţii sunt nişte speculaţii.

„Acestea au fost speculaţii. Situaţia este sub control. Sper că după ce vom face o evaluare a situaţiei să venim spre sfârşit de an cu unele proiecte sociale care să mai aducă un plus de bucurie pentru cetăţenii noştri, pentru cetăţenii care au nevoie de acest suport. Sunt pe rol câteva proiecte importante - indexarea de doua ori pe an a pensiilor. Sunt convins că vom reuşi să-l promovăm, avem acoperire financiară; acordarea suportului persoanelor vulnerabile în perioada rece a anului, vom extinde categoriile de cetăţeni care vor beneficia de acest ajutor, cuantumul îl vom majora până la 500 de lei”, a spus premierul.