Fosta prim-ministră Maia Sandu, președinta Partidulu Acțiune și Solidaritate, spune că nu se lasă de politică și nici nu pleacă din țară atât timp cât va avea sprijin și cât oamenii vor crede în acțiunile ei. Politiciana spune că de acum încolo, având în vedere că nu se mai regăsește în nicio funcție publică, se va ocupa mai mult de partid, de membrii organizațiilor teritoriale și va consolida forțele PAS, transmite IPN.

„Eu n-am să plec atât timp cât o să am sprijin, cât timp oamenii cred în ceea ce facem noi. Deci, atât timp cât o să avem sprijin din partea cetățenilor, eu și colegii mei o să continuăm să luptăm”, a declarat fosta prim-ministră la emisiunea „Cabinetul din umbră” de la postul Jurnal TV.



Politiciana spune că nu se întâmplă nimic grav dacă cei doi lideri ai blocului ACUM, Maia Sandu și Andrei Năstase, nu se mai regăsesc în Parlament pentru că formațiunea are echipe vocale în legislativ care o să-i reprezinte. „Iar noi o să avem mai mult timp ca să mergem să consolidăm partidul, să lucrăm cu oamenii noștri, să lucrăm cu primarii, cu consilierii la nivel raional, local. Avem timp să consolidăm partidele pentru ca să ne pregătim de următoarea luptă”, a afirmat Maia Sandu.



Totodată, Maia Sandu spune că blocul ACUM trebuie să rămână unit și componentele lui vor conlucra în continuare. „Trebuie să recâștigăm acei oameni care nu au mers la vot sau nu au găsit oferta noastră suficient de interesantă în aceste alegeri și de aceasta am spus că trebuie să ne consolidăm, să fim mai puternici, să demonstrăm că noi avem oameni care știu să administreze și să convingem mai multă lume”, a afirmat politiciana.



De asemenea, Maia Sandu spune blocul ACUM va lupta, din postura actuală, împotriva lui Igor Dodon prin toate mijloacele posibile.



Joi, 14 noiembrie, Parlamentul a acordat vot de încredere cabinetului de miniștri în frunte cu Ion Chicu și programului său de activitate. Noul guvern a fost susținut cu votul a 62 de deputați din fracțiunile Partidului Socialiștilor și Partidului Democrat.