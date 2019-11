Ion Chicu, noul premier al R. Moldova, care a obținut astăzi votul a 62 de deputați, susține că printre „măsurile imediate” care urmează a fi întreprinse de noul Guvern se numără restabilirea funcționalității instituțiilor guvernamentale, asigurarea securității energetice pentru R. Moldoca în prag de iarnă, dar și reforma justiției.

Potrivit lui Chicu, proiectul de reformă a justiției, trimis în august de Guvernul Sandu la Comisia de la Veneția, ar fi fost respins și trebuie modificat de urgență pentru a-l trimite repetat Comisiei, care are ședință la începutul lunii decembrie curent.



Totodată, relațiile cu UE ar fi prioritare pentru Guvernul „tehnocrat” și „minoritar” al lui Chicu, dar premierul ar vrea mai multă „obiectivitate și sinceritate” din partea oficialilor europeni.



„În câteva ore de la semnarea decretului președintelui pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, într-o noapte am elaborat viziunea noastră, programul, am adunat echipa de profesioniști, toți apolitici și ne asumăm astăzi angajamentul pentru a promova reforma justiției și a avansa pe alte domenii importante pentru R. Moldova”, a spus Chicu.

Ziarul Național