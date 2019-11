Maia Sandu a vorbit în fața camerelor după ședința Executivului și a venit cu un mesaj pentru cetățeni.

„Au zis că fac un guvern tehnocrat, apolitic dar mint pentru că acest Guvern este format în totalitate cu consilierii lui Dodon. Au zis că nu fac alianță între PD și PSRM dar de fapt votează un Guvern minoritar împreună cu ei, probabil pe interese comune, pe scheme comune. Vreau să mă adresez funcționarilor statului să acționeze corect, onest și să nu permită ingerințe. Nu am să răspund la întrebările jurnaliștilor pentru că cetățenii deja știu că noi am reușit să dăm jos un sistem corupt. Noi niciodată nu am alergat pentru putere, noi am folosit puterea ca un mijloc de a îmbunătăți viața cetățenilor R. Moldova”, a fost ultima declarație a premierul Sandu.