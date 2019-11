Partidul Socialiștilor duce opinia publică în eroare atunci când declară că Comisia de la Veneția nu avizează legile intrate în vigoare. Cel puțin un astfel de caz a avut loc acum câțiva ani când experții Comisiei de la Veneția au dat aviz legii cu privire la interzicerea simbolurilor comuniste, precizează reprezentantul permanent al R.Moldova la Comisia de la Veneția și fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase.

Deputatul PSRM, Vasile Bolea, a declarat în cadrul unui briefing de presă că „Comisia de la Veneția nu examinează și nu avizează legi care au intrat în vigoare”.

Contactat de reporterul Deschide.MD, Alexandru Tănase a declarat că au existat diferite precedente când au fost examinate atât proiectele de legi, cât și legile intrate în vigoare.

„Chiar în perioada când am fost președintele Curții, eu am cerut opinia Comisiei de la Veneția privind Legea simbolicii comuniste care era intrată în vigoare și am obținut acel aviz. La fel, unele modificări la Codul Electoral, ce țin de pragul de reprezentare, au fost examinate după votarea în prima lectură. Totuși, preferabil e să fie înainte, pentru a evita niște situații mai delicate”, a menționat Alexandru Tănase.