Fostul premier Ion Sturza susține că situația politică actuală din R. Moldova este una asemănătoare cu cea din 1999. Acesta face referire la actuala guvernare care „se va prăbuși, nu se vor plăti salarii, nu vor veni bani din exterior, vor avea de suferit reformele în interesul poporului”. Totodată acesta îi mulțumește prim-ministrului Maia Sandu pentru ”o guvernare scurtă”.

„Déjà vu. Mă uit la situația „politică" de azi și mă amuz cât de similară este cu cea din toamna anului 1999! Orice s-ar spune, anii 1998-1999 au fost extrem de complicați. La toate belele care s-au acumulat obiectiv în perioada de tranziție, în august 1998 a venit din exterior o criză economică extrem de dură. Exporturile s-au oprit momentan, valută zero, o piramidă de datorii de stat, salarii și pensii neplătite cu anii, oamenii stând la cozi să-și schimbe leii în dolari. În sistemul bancar (exagerat spus sistem) se „învârteau" la un moment doar echivalentul unui milion de USD! Un coleg din „conducerea de vârf" se plimba cu calul la Condrița, altul cânta arii în papură la Holercani... A trebuit să tăiem în carne vie, dar să păstrăm, patetic vorbind, statul. Miraculos, dar spre sfârșitul anului 1999 lucrurile au început să se redreseze, am evitat falimentul, salariile și pensiile curente se achitau la timp. Ce-i drept, mai rămâneau datoriile istorice. Ba am avut și un excedent bugetar de vreo 200 mil lei lăsat

urmașilor”, scrie Sturza pe o rețea de socializare.