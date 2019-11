„Trimiterea lui Igor Dodon pe mâna justiției” prin semnarea inițiative de consitutire a Comisiei de anchetarea a lui Dodon pentru „trădare de patrie” este îndemnul deputatului Octavian Țîcu către deputații ACUM, în contextul crizei politice create.

Țîcu a aminti că pe 11 octombrie a înregistrat o Inițiativă Legislativă cu privire la constituirea unei Comisii de anchetă „pentru investigarea acțiunilor de trădare de patrie comise de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon” și că aceasta a fost semnată doar de doi deputați ai Blocului ACUM - Iurie Reniță și Lilian Carp. Astfel, Țîcu îi îndeamnă pe restul ACUM-iștilor să voteze inițiativa pentru consituirea respectivei Comisii.

Deputatul a mai reaminti că a atenționat Blocul ACUM că va cădea în această capcană, fiindcă a făcut prea multe compromisuri.

„În luna august am avertizat la Europa Liberă că SIS-ul, SPPS, CNA, Curtea Constituțională, Ministerul Apărării, Ministerul Reîntregirii și alte instituții fundamentale ale statului au fost preluate de Dodon și PSRM. Blocul m-a numit rebel și mi-au cerut să-mi depun mandatul pentru că scot mizeria din casă. Pe 17 septembrie am ieșit din Fracțiunea PPDA, am spus că semnarea acordului cu PSRM este încălcarea angajamentelor din 21 februarie și am denunțat cârdășia dintre Dodon și Năstase, care a fost complice la înstrăinarea mai multor instituții în favoarea lui Dodon și PSRM. Am fost numit trădător”, a subliniat deputatul.