Președintele Igor Dodon susține că mai mulți membri ai Guvernului Sandu și-ar dori ca Executivul să pice luni sau marți, atunci când urmează să fie votată moțiunea de cenzură. Șeful statului afirmă că unii membri ai Guvernului și-au atins deja scopul urmărit – să aibă în CV menționată funcția de ministru.

Potrivit șefului statului, această asumare de răspundere a Guvernului pe noile modificări la Lege procuraturii ar fi o „provocare ordinară”.

Totodată, șeful statului spune că decizia Maiei Sandu a fost o surpriză pentru mulți membri ai echipei lor.

„Nimeni n-a știut. A fost luată cu doar câteva ore înainte de întrevederea pe care noi trebuia s-o avem în formatul: președinte - prim-ministru – spicher, unde era preconizat să discutăm ce facem mai departe. Prin decizia respectivă, Maia Sandu a demonstrat atitudinea sa față de partenerii de coaliție. Totodată, această decizie este anticonstituțională. De facto, Guvernul ia totalmente sub control sistemul justiției și Procuratura. Timp de trei zile, noi am încercat să explicăm colegilor noștri că acest lucru nu este corect și nici legal, însă ei n-au dorit să ne asculte. Dacă PSRM nu ar fi înaintat moțiunea de cenzură, această lege anticonstituțională ar fi intrat în vigoare. De aceea, socialiștii au fost nevoiți să vină cu această inițiativă, pentru a stopa intrarea în vigoare a acestei legi”, a conchis Igor Dodon.